Türkiye’de bu sene itibariyle 8 milyon 296 bin üniversite öğrencisi içinde 358 bin yüksek lisans ve 109 bin doktora öğrencisi bulunuyor. Son dönemde kendini geliştirmek, hedeflediği kariyere ulaşmak ve akademik kariyer yapmak için doktora yapanların sayısı da oldukça fazla.

Türkiye’de bu sene itibariyle 8 milyon 296 bin üniversite öğrencisi içinde 358 bin yüksek lisans ve 109 bin doktora öğrencisi bulunuyor. Son dönemde kendini geliştirmek, hedeflediği kariyere ulaşmak ve akademik kariyer yapmak için doktora yapanların sayısı da oldukça fazla.

Bu doğrultuda dünya çapında bir araştırma üniversitesi olma hedefiyle çıktığı yolda çeyrek asrı geride bırakan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 doktora bursu projesi ile gelecek yüzyıllarımıza ışık tutacak bilim insanları yetiştirmeyi hedefliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan üniversite Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize kazandıracağımız en değerli armağanlarımızdan birinin, bir sonraki yüzyılı tasarlayacak bilim insanlarını yetiştirmek ve genç yetenekleri keşfetmek olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda, 100. yılımızda 100 doktora öğrencimize eğitim bursu vereceğimizi gururla ve mutlulukla söylemek isterim" dedi.

"Ülkemize en değerli armağan sonraki yüzyılı tasarlayacak bilim insanları yetiştirmektir"

Bahçeşehir Üniversitesi bu sene okulun tüm paydaşlarını kucaklayan birçok farklı etkinlik ve projeyle Üniversite tarihine iz bırakmayı hedefliyor. BAU, bu anlamlı yıldönümünü kutlamak için 100 öğrenciye "100 Doktora Bursu" verecek. Konuya ilişkin konuşan üniversite Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, "Bahçeşehir Üniversitesi ailesi olarak, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılına şahitlik ettiğimiz bu önemli yılda, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Benim en büyük eserim, Cumhuriyettir’ diyerek gösterdiği yolda gelecek nesilleri eğiten ve bilimin ışığında emin adımlarla ilerleyen Üniversitemizin ise 25. yılına hep birlikte ortak olacağız. Bu önemli yılda bizler eğitim liderleri ve bilim insanları olarak nitelikli çalışmalar ile ülkemize ve dünyaya katkı sağlamaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize kazandıracağımız en değerli armağanlarımızdan birinin, bir sonraki yüzyılı tasarlayacak bilim insanlarını yetiştirmek ve genç yetenekleri keşfetmek olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda, 100. yılımızda 100 doktora öğrencimize eğitim bursu vereceğimizi gururla ve mutlulukla söylemek isterim. Buradaki hedefimiz; ülkemizi bilim, sanat, teknoloji, sanayi gibi birçok alanda öncü olarak konumlayacak, bilim ekosisteminin niteliğini arttıran çalışmaları ve projeleri üretecek, inovasyon, girişim ve yeni teknolojilerin AR-GEsinin liderliğini yapacak nitelikli insanları yetiştirmektir" dedi.

"Yüksek kalitede akademik başarılara imza atacak adayları destekleyeceğiz"

Bursa ilişkin detaylı bilgi veren BAU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Öncü, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 doktora bursu projesi ile 100 bilim insanına ışık olmak ve yüksek kalitede akademik başarılara imza atacak doktora adaylarını desteklemek hedefinde bulunuyoruz. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bu hedefe ulaşmak için elinden gelen bütün çabayı göstererek, Türk bilim dünyasına katkı sunmaktan gurur ve memnuniyet duymaktadır" açıklamasında bulundu.

"4 farklı burs kategorisinde değerlendirilecekler"

Bursun doktora çalışmalarına devam etmek isteyen, T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu tüm aday öğrenciler için geçerli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Öncü şunları ekledi: "Aday öğrenciler YÖK tarafından belirlenmiş olan doktora programına başvuru ve kabul sürecinde aranan genel asgari koşulları sağladıklarında burs değerlendirmesine girmeye hak kazanacaklar. Başvuru belgelerini de eksiksiz olarak tamamlayan adaylar, bilim sınavı ve mülakata tabi tutulacak sonrasında; BAU Bilim İnsanı Yetiştirme Doktora Programı, Girişimci Doktora Programı, CIFAL-Unitar Doktora Programı ve BETAM Doktora Programları dâhilinde 4 farklı burs kategorisinde değerlendirmeye alınacaklar. Aday öğrenciler burs programına 3 Nisan Pazartesi gününden itibaren başvuruda bulunabilecek".