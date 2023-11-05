Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından “100. Yıl Etkinlikleri” kapsamında “Cumhuriyetimizin 100. TÜRSAB’ın 50. Yılında Turizmin ve Turizmcinin Geleceği” başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Eker’in konuşmacı olarak katıldığı seminere Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay, TÜRSAB Eskişehir, Bilecik ve Kütahya Bölge Başkanı Özgür Ersoy ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökçe Yüksek ile birlikte birçok akademik personel ve öğrenci katılım gösterdi.

“Hasan Başkan alanında çok profesyonel ve çığır açan birisi”

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökçe Yüksek şu ifadeleri kullandı:

“Hasan Eker ile bizim ilk tanışıklığımız harika bir kongre sayesinde olmuştu. Kendisi alanında çok profesyonel ve çığır açan birisi. Çok önemli kongreler düzenliyor ve yer alıyor. Bugün bizimle deneyimlerini paylaşacağı için teşekkür ederiz.”

“Ülkemiz turizm sektöründe dünyada 4. sırada yer alıyor”

TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı ve Burkon Turizm ve Kongre Kurucusu Hasan Eker konuşması boyunca Türkiye turizmi, dünya turizmi, meslek sahibi olmanın önemini anlatarak kendi başarı ve başarısızlık hikayelerine de değindi. Öğrencilik yıllarını ve ardından gelen kariyer yolculuğuyla ilgili deneyimlerini Turizm Fakültesi öğrencileriyle paylaşan Eker, “Bizim ülkemiz turizm sektöründe dünyada 4. sırada yer alıyor. Bu kadar önemli bir sektörde yer alacağınızı unutmadan kamu veya özel sektör fark etmeksizin kendi yolunuzu çizmeye başlayabilirsiniz” diyerek öğrencilere birtakım tavsiyelerde bulundu.

Turizmin geleceğinden söz ederken iklim değişikliğine vurgu yapan Eker, gençlerin kariyer hedeflerinde olabildiğince sürdürülebilir ve yenilikçi adımlar atmaları gerektiğini sözlerine ekledi.