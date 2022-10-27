Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yüzme şenliği düzenlendi. 130 sporcunun katılım sağladığı şenliklerde dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yüzme şenliği düzenlendi. 130 sporcunun katılım sağladığı şenliklerde dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Düzce Belediyesi, Başkan Faruk Özlü’nün girişimleri ile sporun her dalında destek vermeye ve yetenekli sporcuların ülke sporuna kazandırılmasına katkı sağlamasının yanı sıra belirli günlere yönelik sportif faaliyetlere de büyük önem gösteriyor.

Bu dahilde çalışma gerçekleştiren Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile birlikte Spor Akademisinin de katkılarıyla ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yüzme Şenliği’ düzenledi.

Bahçeşehir Yüzme Salonunda 7- 10 yaş arası kategorilerinde 130 sporcunun katılımıyla düzenlenen etkinlik başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman’ın da hazır bulunduğu yüzme şenliğinde sporcular yaş kategorilerinde dereceye girmek için kıyasıya mücadele ederken, izlemek için gelen aileler ise heyecanlı şekilde çocuklarına destek verdi.

Şenlik, dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesi ile sona erdi.