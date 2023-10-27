Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Eskişehir Atatürk Lisesi’nde ‘Ebru Sanatı ile Atatürk Portreleri ve Cumhuriyet’ temalı sergi açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Eskişehir Atatürk Lisesi’nde Görsel Sanatlar öğretmenleri Nermin Turhan ve Betül Atay ile beraberindeki öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Ebru Sanatı ile Atatürk Portreleri ve Cumhuriyet’ konulu resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesiminin ardından Atatürk Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmenleri Betül Atay ve Nermin Turhan sergide yer alan portreler hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Okulda görev yapan öğretmenler ve vatandaşlar sergideki portreleri tek tek inceleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Hepsi el emeği, göz nuru güzel çalışmalar oldu”

Sergi ile ilgili konuşan Atatürk Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmenlerinden Betül Atay, sergilenen tüm eserlerin hepsinin el emeği göz nuru olduğunu belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. yılına özel çok özel çalışmalar var. Öğrencilerimi ve meslektaşım Nermin Turhan’ı tebrik ediyorum. Hepsi el emeği, göz nuru güzel çalışmalar oldu. Etkinliklerimizi devam edecek. Öğrencilerimiz konser veriyor. Öğrenciler drama yapacak. Öğrencilerimiz drone ile çekilmiş görüntüler oluşturdu. Cumhuriyetin 100. Yılı hepimize kutlu olsun” dedi.

“Öğrencilerimizin emeklerinin sergilenmesi güzel bir duygu”

Atatürk Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmenlerinden Nermin Turhan ise öğrencilerinin emeklerinin sergilenmesinin güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, “Cumhuriyetin 100. yılı bizim için çok önemli, çok kıymetli. Ülkemizin geleceği için öğrencilerimize bunu belirtmemiz gerekiyor. Sergimizi hazırlamamızın temel nedeni aslında o. Cumhuriyetin 100. Yılı herkese kutlu olsun. Öğrencilerimizin emeklerinin sergilenmesi güzel bir duygu. Bizim için de resimlerin sergilenmesi sonsuz bir mutluluk” diye konuştu.

Atatürk Lisesi 1. katında gerçekleştirilen serginin açılışına Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Şen, Atatürk Lisesi Yakup Tutkun, Atatürk Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmenleri Betül Atay ve Nermin Turhan, okul yönetimi, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.