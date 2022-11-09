ABD’de düzenlenen ara seçimlerde Pennsylvania eyaletinde Senato seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden aday olan Mehmet Öz, yenilgiyi kabul ederek rakibi Demokrat John Fetterman’ı arayıp tebrik etti.

ABD’de düzenlenen ara seçimlerde Pennsylvania eyaletinde Senato seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden aday olan Mehmet Öz, yenilgiyi kabul ederek rakibi Demokrat John Fetterman’ı arayıp tebrik etti.

ABD’de dün yapılan ara seçimlerde oy sayım işlemi devam ederken, Pennsylvania eyaletinde Senato seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden aday olan Mehmet Öz yenilgiyi kabul etti. Öz yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah John Fetterman’ı aradım ve onu tebrik ettim. Kendisine ve ailesine hem kişisel olarak hem de bir sonraki ABD Senatörümüz olarak en iyi dileklerimi sunuyorum" dedi.

Destekçilerine ve kampanya çalışanlarına da teşekkür eden Öz, "Ülke olarak büyük sorunlarla karşı karşıyayız ve herkesin partizan kılıçlarını bırakıp işi bitirmeye odaklanmasına ihtiyacımız var. İnsanları bir araya getiren cesur liderlikle gerçek bir değişim oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı.

Oyların yüzde 94’ünün sayıldığı Pensilvanya eyaletinde Cumhuriyetçi aday Öz oyların 47,1’ini alarak seçim yarışını kaybederken, Demokrat Fetterman ise oyların yüzde 50,4’ünü alarak Pennsylvania eyaletinin senatörü oldu.

Oy sayım işlemi devam ediyor

ABD’de Kongre’nin alt ve üst kanatları olan Temsilciler Meclisi’nin 435 sandalyesinin tamamı, Senato’nun ise 100 sandalyesinin 35’i için yapılan seçimlerde oy sayımı devam ediyor.

Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde şuana kadar Cumhuriyetçiler 202, Demokratlar ise 187 sandalye kazandı. Partilerin Mecliste kontrol sağlaması için 218 sandalye kazanması gerekiyor.

Senatodaki yarışta ise şu ana kadar yapılan sayıma göre Demokratlar ve Cumhuriyetçiler 48’er sandalye kazanarak seçimleri başa baş götürüyor. Toplam 51 sandalye alan tarafın çoğunluğu elde ettiği senato seçimlerinde oy oranları eyaletlere göre değişkenlik gösteriyor.