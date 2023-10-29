Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri kapsamında Kırklareli’nde düzenlenen yürüyüşte metrelerce bayrak açıldı.

Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli’nde Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni gerçekleşti. Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen kabul töreninde Vali Birol Ekici ve beraberindekiler kapıda misafirleri karşıladı. Törende konuşan Vali Ekici, 2. yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını ifade ederek Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı. Konuşmanın ardından 100. yıl pastası kesildi.

Etkinlikler Cumhuriyet Yürüyüşü ile devam etti. Vatandaşlar Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Cumhuriyet’in 100. yılına özel düzenlenen yürüyüşte 100 metre bayrak açıldı. Marşlar eşliğinde sokaklarda yürüyen vatandaşlar bayramı büyük coşkuyla kutladı.

Yürüyüşe Vali Birol Ekici, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.