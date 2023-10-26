Mersin Kent Konseyi, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları bünyesinde ‘Cumhuriyet, Atatürk ve Mersin 100. Yıl Konferansı' gerçekleştirdi. Konferansta, Cumhuriyet’in kuruluş dönemine ait önemli konular ele alındı.

“Cumhuriyetimizi, daha da büyüyerek kutlayacağımıza yürekten inanıyoruz”

Konferans öncesi, günün anlam ve önemine dikkat çeken Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu, “Cumhuriyetimizin 100. yılında, önemli bir etkinlik için bir aradayız. Kent konseyi olarak Cumhuriyet kutlamaları bünyesinde bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Daha nice 100. yıllarında Cumhuriyetimizi bu ihtişamla, bu görkemle, daha da büyüyerek kutlayacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Mersin Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Melike Kayam, ‘Atatürk, Cumhuriyet ve Mersin’ konu başlığına dikkat çekti. Kayam yaptığı sunumda Atatürk’ün, cumhuriyet ve demokrasi kavramlarına yaklaşımını ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl ve hangi şartlarda kurulduğuna dair bilgiler de veren Kayam, Mersin’in Cumhuriyet tarihindeki yerinden bahsetti. ‘İlk Kadın Belediye Başkanı Müfide İlhan’ ve ‘1947 Arslanköy Hadisesi’ gibi önemli örnekler üzerinden Mersin’in demokrasi tarihindeki yerini anlatan Kayam, önemli bilgilerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

“Muazzam bir direnişle karşılaşacaklarını hesap edemediler”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, halkına sonsuz bir güven ve sevgi besleyen bir lider olduğunu söyleyen Kayam, “Benim araştırmalarımda karşıma çıkan olgu şu, Atatürk halkını, milletini gerçekten çok seviyor. Bu da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma sürecinde, Atatürk’e en çok cesaret veren nokta. Bugün de belki bizlerin en fazla hatırlaması gereken konu bu” dedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş şartları hakkında da bilgiler veren Kayam, Cumhuriyet’in, 600 yıl hüküm sürmüş bir imparatorluğun ardından, emperyalist devletlere karşı verilen savaşla kurulduğuna değinerek, “Topraklarımıza başlattıkları işgalleri hesapsızca ilerletebileceklerini ve bu topraklarda kalıcı olduklarını düşünen, fakat bu denli şiddetli bir direnişi beklemeyen bu emperyalist devletlere, Türk devrimi ve Kurtuluş Savaşı şunu gösteriyor; bu topraklarda dilediğiniz gibi, hesapsızca davranamazsınız. Bu yönüyle Türkiye Cumhuriyeti devrimi mazlum, ezilen ve aynı emperyal devletlerin pek çok şiddetine maruz kalan toplumlar için de bir örnektir” diye konuştu.

Mersin Kent Konseyi üyesi Ece Öngeç’in de şiir dinletisi gerçekleştirdiği konferansın sonunda, katılımcılara plaket verildi.