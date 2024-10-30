Her yıl Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla geleneksel olarak Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından düzenlenen prestij sergisine, Manisa’dan İsmail Aybey’in fotoğrafı seçildi.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından her yıl Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen “prestij fotoğraf sergisi” düzenlendi. Türkiye’nin çeşitli illerinden 474 katılımcı tarafından 931 fotoğrafın yüklendiği sergi için, cumhuriyetin yaşına istinaden 101 fotoğraf seçildi. Yarışmaya, çekmiş olduğu “Pekmez” isimli fotoğrafıyla katılan İsmail Aybey’in Manisa’da çekmiş olduğu fotoğraf sergide yer aldı. Federasyon tarafından, sergiye girmeye hak kazanan fotoğrafçılara başarı belgesi gönderildi.

Daha önce de ödül almıştı

İsmail Aybey tarafından çekilen “Pekmez” isimli fotoğraf, Türk Tabipler Birliği tarafından 2018 yılında düzenlenen yarışmada birinci seçilmişti. Aynı fotoğraf, bu yıl da Federasyonun Cumhuriyet Sergisinde yer aldı.