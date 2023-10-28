Cumhuriyet’in 100’ncü yılı etkinlikleri çerçevesinde SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapıldı. Nefes kesen gösteri uçuşunu yüzlerce vatandaş kent meydanından takip etti.

Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı yer olan Sivas’ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde 100’ncü yıla özel gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK, Sivas semalarından geçti. Tarihi Kent Meydanı üzerinden geçen SOLOTÜRK gösterisi, Milli Mücadele’nin karargâhı olarak bilinen Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde toplanan vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Vatandaşlar, uçakların geçişini cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı.

SOLOTÜRK gösterisini izlemek için gelen Semanur Bakırel Ercel, “100’ncü yıl hepimizi çok etkiledi. Bütün 29 Ekim tarihlerinde duygulanıyoruz, tüylerimiz diken diken oluyor. Daha önce de birçok kez Sivas’ta bu gösterileri izlemiştim. Bugün de yeğenimle birlikte geldik. Türk olduğumuz için çok gururluyuz. Burası Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı yer. O yüzden biz her zaman daha coşkulu kutlanmasını istiyoruz. Bugün de öyle oldu” ifadelerine yer verdi.