Nazilli Belediyesi binlerce kişiyi aynı sofrada ağırlamaya devam ediyor. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın vatandaşlar ve organizasyon ile tek tek, titizlikle ilgilendiği iftar yemekleri Ramazanın 23. gününde devam ediyor.

Her iftar programında, bir araya gelip lokmalarını paylaşan hemşehrileri ile tek tek ilgilenen Başkan Özcan; “Ne mutlu bizlere her biri birbirinden kıymetli hemşehrilerimizle her daim bir aradayız. Hem gönüllerimizi buluşturuyor hem de sofralarımızı paylaşarak bu güzel anları çoğaltmış oluyoruz. Allah’a şükürler olsun ki birlik beraberliğin en güzel örneğini Nazillimizde neredeyse her gün hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Toprağından bereket fışkıran Nazilimizde iftar sofraları ile ramazanında bereketini yaşıyoruz. Bayrama sayılı günler kala birlik beraberlik heyecanımızı yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Tüm iftar programlarında özellikle gençlerin yoğun ilgi odağı olan Başkan Özcan bayrama kadar devam edecek olan iftar programlarına tüm hemşerilerini davet etti.