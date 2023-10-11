Aydın’ın Çine ilçesinde bulunan Cumhuriyet Parkı’nda öğrenciler, öğle aralarında bir araya gelerek eğlenceli vakit geçiriyor.

Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve ilçenin açık hava etkinlik merkezi olma özelliği taşıyan Cumhuriyet Parkı, 7’den 70’e tüm Çine halkını konuk ediyor. Yaz mevsimi nedeniyle yoğun geçen düğün sezonunda vatandaşların cemiyetlerine ve konser, tiyatro gibi belediyenin kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan park, bugünlerde öğrencilerin uğrak noktası oldu.

Öğle yemekleri için sıklıkla Cumhuriyet Parkı’nı ziyaret eden öğrenciler, aynı zamanda parkın temiz doğasında kitap okuyup, ders çalışıp, arkadaşlarıyla sosyalleşme imkanı buluyor. Cumhuriyet Parkı, sadece dinlenme ve eğlence merkezi değil, aynı zamanda öğrencilere doğayla iç içe olma ve eğlenceli vakit geçirme fırsatı sunan bir yaşam alanı olarak da dikkat çekiyor. Parkın huzurlu atmosferinin kendileri için mükemmel bir mola noktası olduğunu söyleyen öğrenciler, bu tür yeşil alanların sayısının artması talebinde bulundular.