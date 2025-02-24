Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu’nun kantin ve spor odaları inşaatı tamamlandı.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, ilçedeki okulların fiziki şartlarını iyileştirme çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu’nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında, okulda yapımı tamamlanan modern kantin ve spor odalarının açılışı gerçekleştirildi. Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması ve sosyal alanlarının geliştirilmesi amacıyla yapılan bu tesisler, okulun fiziki imkânlarını önemli ölçüde artırdı.

Öğrencilerin daha hijyenik ve modern bir ortamda beslenmelerini sağlamak amacıyla inşa edilen kantin, okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesine katkı sağladı. Ayrıca beden eğitimi derslerinde öğrencilerin kullanabileceği spor odaları da öğrencilerin hizmetine sunuldu. Açılış törenine okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, öğrencilerin sağlıklı ve steril bir ortamda beslenmelerinin eğitim süreçleri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Tekdemir, "Bu nedenle okullarımızın fiziki şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Cumhuriyet Ortaokulu’nda açılışını gerçekleştirdiğimiz bu modern kantin, öğrencilerimizin daha iyi bir ortamda beslenmelerine imkân sağlayacak. Spor odalarıyla da öğrencilerimiz daha sağlıklı ve güvenilir ortamlarda beden eğitimi derslerine hazırlanabilecekler" dedi.