Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara’da bulunan Cumhuriyet Müzesi’nde tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırıldığını belirterek 112 bin 366 ziyaretçinin müzeyi gezdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Cumhuriyet Müzemizde dün büyük bir bayram coşkusu yaşadık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Cumhuriyet Müzemizde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı. Tarihî müzemiz 112 bin 366 ziyaretçiyi ağırladı. Yaşasın Cumhuriyet” ifadelerine yer verdi.