Elazığ’da yapımı süren Cumhuriyet Meydanı ve Yer Altı Otoparkı’nda sona gelindi.

Elazığ’da yapımı süren Cumhuriyet Meydanı ve Yer Altı Otoparkı’nda sona gelindi.

Cumhuriyet Meydanı ve Yer Altı Otoparkı’nda sona gelindi. Şehrin otopark ihtiyacına çözüm amacıyla inşa edilen toplamda 22 bin metrekare kapalı alana sahip iki katlı ve 940 araç kapasiteli modern yer altı otoparkında son rütuşlar yapılıyor. Öte yandan 38 bin metrekarelik meydanın 22 bin metrekaresinde bazalt taş kullanılarak gerçekleştirilen sert peyzaj çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. İki adet süs havuzunun yer aldığı meydanda oturma bankları yerleştirilirken pergola imalatlarında da sona gelindi. Meydanda ayrıca ay ve yıldızdan oluşan Kent Simgesi oluşturuldu. Kent Simgesi’nin çevresinde ise Türkiye Cumhuriyeti ve tarihteki 16 Türk devletini simgeleyen 17 adet bayrak yer alacak.

Cumhuriyet Meydanı’nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Cumhuriyet Meydanı ve Yer Altı Otoparkı’nı kısa süre içerisinde hizmete sunacağız. Şehrimiz adına heyecan verici olan bu kıymetli çalışmanın şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.