Bilecik Belediyesi ve iş insanlarının destekleriyle Cumhuriyet meydanında kurulan iftar çadırında ramazan ayı boyunca iftar yemeği verilecek.

Bilecik Belediyesi koordinasyonunda ramazan ayı boyunca verilecek iftar yemeğinde depremzedeler ve Bilecikli vatandaşlar aynı sofrada buluşacak. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı sunulacak iftar yemeği ile ilgili yaptığı kısa değerlendirmede ‘’Paylaşma ve yardımlaşma ayı olan ramazanda bizler de Bilecik Belediyesi ve ilimizdeki değerli iş insanlarının katkılarıyla ramazan ayı boyunca iftarda sofralarımızı açık tutacağız. Paylaşma ve yardımlaşmaya çok ihtiyaç duyduğumuz bu zaman diliminde kurulacak iftar sofrası çok daha anlamlı olacak. Kurulacak sofrada emeği olan bütün hayırsever insanlarımıza teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.