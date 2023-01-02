Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 940 araç kapasiteli Cumhuriyet Meydanı Yer Altı Otoparkı yarın hizmete sunuluyor.

Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 940 araç kapasiteli Cumhuriyet Meydanı Yer Altı Otoparkı yarın hizmete sunuluyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın seçim vaatlerinden bir tanesi daha hayata geçti. Şehir kimliği açısından bir marka değer olan Cumhuriyet Meydanı ve Yer Altı Otoparkı projesi çerçevesindeki yer altı otoparkı, 3 Ocak Salı günü hizmet vermeye başlayacak. Şehrin otopark ihtiyacını karşılamaya yönelik bir yatırım olarak hayata geçirilen toplamda 22 bin metrekare kapalı alana sahip iki katlı ve 940 araç kapasiteli modern yer altı otoparkı, bir ay süresince ücretsiz olacak.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Cumhuriyet Meydanı Yer Altı Otoparkı’nı yarın itibariyle hemşehrilerimizin kullanımına açıyoruz. Toplam 940 araç kapasitesine sahip modern bir sistemle donatılmış iki katlı yer altı otoparkımız şehrimizin otopark ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir kazanım olacak. Toplam 38 bin metrekarelik bir alana sahip Cumhuriyet Meydanı’mızı da şehrimizin geleceğine kazandırılmış çok kıymetli bir yatırım olarak hemşehrilerimiz kullanımına sunduk. Şehrimize son derece yakışan ve şehir kimliği açısından önemli bir kazanım olan Cumhuriyet Meydanı ve Yer Altı Otoparkı’mızın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.