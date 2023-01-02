Adıyaman Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesinde yeni bir park inşası için çalışmalara başladı.

Adıyaman Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesinde yeni bir park inşası için çalışmalara başladı.

Adıyaman Belediyesi tarafından şehre yeni parklar kazandırılmaya devam ediliyor. Son olarak Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımına başlanan parkta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sorumlulardan bilgiler aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kılınç, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Mahalle sakinleri ise mahallelerine kazandıran parktan dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.