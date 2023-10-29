Antalya’da Cumhuriyet’in 100’üncü yılı coşkuyla kutlandı. Komandolar operasyon sırasında kullandıkları kamuflaj kıyafetleri ve silahlarla geçiş törenine damga vurdu. Bir annenin yeni doğmuş bebeğiyle tören alanına gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Geçiş sırasında bir klasik otomobil arızalanarak yolda kaldı. Otomobilin yolda kalmasıyla trafik durma noktasına gelince, sürücünün yardımına korumalar ve polis ekipleri koştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Caddesi’nde tören gerçekleştirildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, askeri araç üzerinden tören alanındaki vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye gelen Vali Hulusi Şahin, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada, “Bugün bizler için çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve sevinci içerisindeyiz. Cumhuriyetimiz artık asırlık bir çınar oldu. Ne kadar övünsek ne kadar gurur duysak azdır. Cumhuriyet bizi, bitmek bilmez savaşlarda cepheden cepheye koşarak tükenme noktasına gelmiş bir ulustan 85 milyon nüfusu ile dünyada sözü geçen bir büyük millet haline getirdi” dedi.

“İşte bu azim ve kararlılık bize bugün yaşadığımız tam bağımsız Türkiye’yi miras bıraktı”

Son iki yüzyılda Batılı egemen güçlerin adeta bin yıllık bir hesabın intikamını alırcasına, dört koldan saldırılarla devleti yıprattıklarını hatırlatan Vali Şahin, “Milletimiz hem insan kaynağı hem de iktisaden bitme noktasına gelmişti. Nihayet 1’inci Cihan Harbi’nin sonunda bize iki seçenek bırakıldı. Ya bizi biz yapan bağımsızlığımızı, manda ve himayeye terk edecektik ya da vahşi bir kıyım ile yok edilecektik. İşte Türk milleti, egemen güçlerin, o günlerin tabiriyle ’Düvel-i Muazzama’nın hiç tahmin etmediği bir tercihte bulundu, ’Ya istiklal ya ölüm’ dedi. İşte bu azim ve kararlılık bize bugün yaşadığımız tam bağımsız Türkiye’yi miras bıraktı. Cumhuriyeti kuran neslin millet ve memleket sevgisini, milleti için serdengeçti fedakarlığını tarif etmek mümkün değil. O neslin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Türk milletinin her bir ferdi de gurur duymalıdır” ifadelerini kullandı.

“260 milyar doları aşan ihracatı ile dünyanın ilk 20 ekonomisi içine çıkardı”

“Aradan geçen 100 yılda, atlattığımız onca badireye rağmen, başladığımız noktaya bakarak bugün geldiğimiz seviye ile Atamıza gönül rahatlığı ile seslenebiliriz” diyen Vali Şahin, “Atam emanetin, emin ellerde. Açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyen evlatların bugün Türkiye’yi 900 milyar doları aşan milli geliri, 260 milyar doları aşan ihracatı ile dünyanın ilk 20 ekonomisi içine çıkardı. Bugün yerli insansız hava araçlarımız, yerli milli helikopterlerimiz semada süzülüyor. Tam da bize işaret ettiğin gibi Türkiye mazlumların son sığınağı olmaya devam ediyor. Dünyaya hakkı, hakikati; zalimlerin yüzlerine de cürümlerini yine Türk milleti haykırıyor. Tamamen tükenmiş bir ulustan bugün hep birlikte ulaştığımız bu seviye elbette gurur vericidir. Ancak asla yeterli değildir” ifadelerine yer verdi.

Komandolar törene damga vurdu

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Vali Yazıcı’nın konuşmasının ardından halk oyunları ekibi ve sporcular gösteriler yaptı. Şiirlerin de okunduğu törende genci yaşlısı herkes ellerinde Türk bayraklarını sallayarak coşkuya ortak oldu. Etkinlik, okul, dernek, üniversite, çeşitli kulüp, jandarma ve polis ekiplerinin geçişiyle sona erdi. Havadan ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis helikopteri yürüyen ekiplere destek verdi. Komandoların operasyon sırasında kullandıkları kamuflaj kıyafetleri ise törene damga vurdu. Anne Seher Kara’nın yeni doğmuş bebeğiyle tören alanına gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Geçiş sırasında bir klasik otomobil ise arızalanarak yolda kaldı. Otomobilin yolda kalmasıyla trafik durma noktasına gelince, sürücünün yardımına korumalar ve polis ekipleri koştu. Otomobil ekipler tarafından ittirilerek kısa sürede kenara çekildi.

“Çok güzel oldu, iyi ki gelmişim”

Töreni izlemeye gelen Güneş Helvacıoğlu, “Çok güzel oldu, iyi ki gelmişim. Oğlumun da o anları görmesi beni çok mutlu etti. Uzun zamandır böyle törenlere katılmıyordum, bir an çocukluğuma giderek o anları yaşadım” dedi. Kasım Özdemir ise, “Biz yaşadığımız sürece cumhuriyet de yaşayacak. Türk devleti her zaman güçlüdür ve yıkılmayacak” açıklamasında bulundu.

Törene Antalya milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Binbaşı Tolga Coşkun, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş yöneticisi ve çok sayıda vatandaş katıldı.