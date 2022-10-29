Uşak’ta kutlanılan Cumhuriyet Bayramı, polis helikopteri ile Özel Harekat Polis ekiplerinin yaptığı şov ve düzenlenen fener alayı yürüyüşü ile son buldu.

Uşak’ta kutlanılan Cumhuriyet Bayramı, polis helikopteri ile Özel Harekat Polis ekiplerinin yaptığı şov ve düzenlenen fener alayı yürüyüşü ile son buldu.

Uşak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. senesi çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah yapılan etkinliklerin ardından akşam saatlerinde Ankara’dan havalanan Türk Polis Teşkilatı’na ait polis helikopterinde Özel Harekat Polisleri bayrak ve salkım gösterisi yaptı. Kentin her noktasından geçen helikopter vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile izlendi. Kutlamalar, akşam saatlerinde düzenlenen fener alayı yürüyüşü ile devam etti. Yürüyüşe Vali Turan Ergün ve bazı protokol üyeleri katıldı. Ata Park Meydanı’nda başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na gelinmesiyle son buldu.