Uşak’ta Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları fener alayı yürüyüş etkinliği ile son buldu.

Uşak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah yapılan etkinliklerin ardından akşam saatlerinde Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen fener alayı yürüyüş etkinliği ile devam etti. Yürüyüş etkinliğine Vali Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Ata Park Meydanı’nda başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na gelinmesiyle son buldu. Burada açıklama yapan Uşak Valisi Turan Ergün “Bu zamana kadar birçok etkinlikler Cumhuriyetin 100. Yılını Kurtuluş Savaşın önemi sahip olan Uşak’ta, Uşağa yakışır bir şekilde kutlamaya devam ediyoruz. Bu kutlamanın en büyük gücü sizsiniz. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı bir kez daha kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk ve Yaşasın bu millet.” dedi.

Vali Ergün’ün ardından konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın “Cumhuriyetimizin 100. Yılını gururla coşkuyla kutluyoruz. Milli Mücadelenin en önemli şehirlerinden Uşağımıza yakışır bir şekilde iki gündür valiliğimizin himayesinde gerçekleştirmiş olduğumuz pek çok güzel etkinliği böyle güzel bir kortejle bir olmak bizlere gurur ve onur verdi. Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bize bu ülkeyi vatan yapan tüm şehitlerimizi Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından 10. Yıl Marşı ve Uşak Belediyesi’nin hazırlamış olduğu havai fişek gösterimiyle etkinlik son buldu.