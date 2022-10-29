29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenlendi. Yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 5000 Evler Çocuk Trafik Eğitim noktasından başlayan yürüyüşe Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler, aileler ve çocukları katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar İzmir Marşı’nı söyledi. Fener alayı100. Yıl Mahallesi 1003. Cadde’de sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla Karabük’te fener alayı düzenlendi.

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