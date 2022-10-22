Nazilli Belediyespor ev sahipliğinde gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Basketbol Turnuvası’nda 2’nci günün maçları tamamlandı.

Nazilli Belediyespor ev sahipliğinde gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Basketbol Turnuvası’nda 2’nci günün maçları tamamlandı.

Turnuvanın 2’nci gününde ilk maç Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı ile Tekirdağ Saray Spor Kulübü arasında oynandı. Karşılaşma Tekirdağ temsilcisinin 68-74 üstünlüğü ile sona erdi. Günün 2’nci Karşılaşmasında Mersin Aykanat ve İlkler Şehri Uşak takımları karşı karşıya gelirken mücadele Mersin ekibinin 78-65’ lik galibiyeti ile son buldu.

Turnuvanın 3’üncü ve son günü olan bugün saat 14.00’da Tekirdağ Sarayspor ile İlkler Şehri Uşak takımları karşılaşacak. Turnuvanın son maçı saat 16.00’ da Nazilli Belediyespor Basketbol Takımımız ile Mersin Aykanat Spor Kulübü arasında oynanacak.