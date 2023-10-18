DÜZCE(İHA) –Düzce’de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası havalı silahlar atıcılık yarışmasında dereceye girmek için ter döktüler.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Düzce İl Temsilciliği tarafından havalı silahlar 29 Ekim Cumhuriyet Kupası yarışları yapıldı.

Yarışmada kadın ve erkekler dereceye girmek için büyük mücadele verdi. Yarışlarda

Genç kadınlarda; Tuğçe Nur Şar birinci, Celinnaz Emine Ekşi ikinci oldu.

Yıldız Kadınlar A gurubunda; Hayrunisa Gözütok ve Miray Gözütok birinci, Şeyma Nur Koyuncu ikinci, Sinem Nur İnan üçüncü oldu.

Yıldız Kadınlar B gurubunda; Hüma Bahar birinci, Gökçe Görsel ikinci, Zeynep Özcan üçüncü, Ecrin Bahar dördüncü, Elif Alya Gündoğmuş beşinci oldu.

Yıldız erkeklerde; Ali Barış İnan birinci, Ömer Asaf Apaydın ikinci, Hüseyin Tuna Çetin üçüncü oldu. Genç erkelerde; Ertuğrul Şar birinci oldu.

Büyük erkeklerde; Ali Yaşar Ünlütürk birinci, Bülent Eryakalı ikinci, Davut Şar üçüncü, Taylan Emre Çoban dördüncü, Gürtan Tolan beşinci, Zafer Yiğit altıncı oldu.

Yarışmada dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Ali Süler, atış yarışmasını geleneksek hale getireceklerini belirterek dereceye giren sporcuları tebrik etti.