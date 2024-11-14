Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği “Cumhuriyet Kupası” belediye müdürlükleri arası futbol turnuvası sona erdi. 7 takımın mücadele ettiği turnuva finalinde konuşan Başkan Ataç, “Belediye olarak spor altyapısını güçlendirmeyi, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sunmayı öncelikli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz” dedi.

Spor İşleri Müdürlüğü tarafından müdürlükler arası sevgi, saygı ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası da Esentepe Halı Sahası’nda gerçekleşti. 7 takımın mücadele ettiği organizasyonda Sağlık İşleri Müdürlüğü birinci, Zabıta Müdürlüğü ikinci, Plan ve Proje Müdürlüğü ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz ve Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Başkanı Sadri Atam takdim etti.

“Her birinizi şampiyon ilan ediyorum”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Spor, sadece bir eğlence veya fiziksel aktivite değil, aynı zamanda bir şehir için yaşam kalitesinin artırılmasında, toplumsal bağların güçlenmesinde ve bireylerin sağlıklı bir şekilde hayata tutunmalarında kritik bir rol oynamaktadır. Belediye olarak spor altyapısını güçlendirmeyi, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sunmayı öncelikli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Halkımızı spora teşvik ederken kendi aramızda ki spor organizasyonlarına da devam ediyoruz. Müdürlükler arası sevgi, saygı ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen futbol turnuvasından eminim sizler de keyif aldınız. Birinci, ikinci olarak düşünmeden her birinizi şampiyon ilan ediyorum. Sportmence mücadele edilmesi çok değerli, o açıdan hepinizi kutluyorum. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Kupa töreninde, Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu da marşlar seslendirdi.