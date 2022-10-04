Kemer Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası başladı

Kemer Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası başladı

Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Çamyuva Hizmet Binası arasında oynanan maçla start aldı. Kemer’deki bir halı sahada yapılan turnuvanın açılış maçını Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ve eşi Hale Gül de izledi.

Maç, fair play çerçevesinde oynanırken, maçı izlemeye gelen belediye personeli her iki takımı da tebrik etti. Çamyuva Hizmet Binası maçtan 8-2 galip ayrılırken, bir diğer maçta ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maç 2-2 berabere tamamlandı.

Turnuva, bugün oynanacak olan İşletme İştirakler Müdürlüğü – Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü – Ana Hizmet Binası maçlarıyla devam edecek.