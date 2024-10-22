Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası’nda büyük bir heyecan yaşandı.

Taşlıçay Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında organize edilen turnuvanın finali yapıldı. Turnuvaya, 7’si köy okulu olmak üzere toplamda 11 ortaokul katıldı ve öğrenciler sahada birincilik için ter döktü.

Finalde, Atatürk Ortaokulu ile Nurali Turan Ortaokulu karşı karşıya geldi. Coşkulu taraftarların destekleriyle sahaya çıkan iki takım, heyecan dolu bir mücadele sergiledi. Atatürk Ortaokulu, rakibini 4-0 yenerek Cumhuriyet Kupası’nı kazandı.

Turnuvada birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara kupa ve madalyalarının yanı sıra Taşlıçay renklerinde formalar hediye edildi. Bu ödüller, turnuvaya katılan genç sporculara büyük bir motivasyon sağladı.

Turnuvanın ardından açıklama yapan Taşlıçay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Akcan, “İlçemizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediğimiz Cumhuriyet Kupası’nı başarıyla tamamladık. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadık. 40 km uzaklıktaki köy okullarını bile servislerle turnuvaya getirdik. Turnuva boyunca sağlık ve güvenlik ekipleri hazır bulunduruldu; çünkü çocuklarımızın sağlığı bizim için çok değerli. Final maçına gelen 300 öğrencimiz, takımlarını maç boyunca coşkuyla desteklediler. Önümüzdeki dönemde okul sporları kapsamında voleybol, atletizm, hentbol ve basketbol turnuvalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

Turnuvada birinci ve ikinci olan takımlara ödülleri Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan, Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, AK Parti İlçe Başkanı Ümit Deniz ve Taşlıçay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Akcan tarafından takdim edildi.

Final müsabakasına Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan, Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, Taşlıçay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Akcan, AK Parti İlçe Başkanı Ümit Deniz, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı.