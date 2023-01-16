Antakya Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi, "Cumhuriyetimizin Yeni Yüzyılına Selam" duygusuyla Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Gençlik Konserine ev sahipliği yaptı.

Antakya Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi, "Cumhuriyetimizin Yeni Yüzyılına Selam" duygusuyla Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Gençlik Konserine ev sahipliği yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada: “Medeniyetler şehri Antakya’mızı kültür ve sanat şehri yapma yolunda önemli bir adım olan Cumhuriyet Kültür Merkezi, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Gençlik Konseri ile konserlere de kapılarını aralamış oldu. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı sanatçılarının, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattığı etkinlik, yoğun katılım ile gerçekleşti ”denildi.

Açıklamanın devamında: ”Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz tarafından sanatını icra etmek isteyen tüm sanatçıların destekçisi olma düşüncesiyle hayata geçirdiği Cumhuriyet Kültür Merkezi, sanatla Antakyalıları buluşturmaya devam edecek” ifadelerine yer verildi.

İzleyenler tarafından büyük beğeni toplayan konserin ayakta alkışlanarak coşkuyla sona erdiği de belirtildi.