Ankara’nın Keçiören Belediyesince, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde ilçedeki Atatürk Cumhuriyet Kulesi’ne Türk bayrağı siluetinin yansıtılarak özel ışıklandırma yapıldı.

Keçiören Belediyesince inşaatı devam eden Atatürk Cumhuriyet Kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ışıklarla kırmızıya boyandı. Türk bayrağı siluetinin de yansıtıldığı kulede muhteşem görüntüler orta çıktı.

Drone ile çekilen görüntüleri büyük beğeni toplayan kule, Cumhuriyetin yüzüncü yılının sembolü olarak 2023 yılı içinde hizmete sunulacak. Öte yandan kulenin yanında bulunan Estergon Türk Kültür Merkezi de 100. yıla özel ışıklandırıldı.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk büstüne çelenk bırakan ve burada bir konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Cumhuriyet tarihimizin en önemli yapılarından biri olan Atatürk Cumhuriyet Kulemizi inşa ediyoruz. 197 metre uzunluğunda. Bayrama yetiştirelim diye gece gündüz çalıştık ama çok özel işçilik gerektiriyor. 190 metrede montajlar yapılıyor. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında bu eserimiz hizmete girecek” dedi.