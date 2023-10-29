SAMSUN (İHA) – Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Cumhuriyet Kadınları Bandosu’ndan 100. yıla özel anlamlı yürüyüş gerçekleştirildi. Cumhuriyetin 100. yılı dahilinde Cumhuriyet Kadınları Bandosu tarafından düzenlenen yürüyüşe kadın, çocuk, genç ve yaşlı fark etmeksizin akın etti.

Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Cumhuriyet Kadınları Bandosu tarafından Atakum Belediye binası önünden başlatılan Cumhuriyetin 100. yılına özel yürüyüş, vatandaşların katılımı sayesinde renkli görüntülere neden oldu. Atakum Belediye binası önünden başlayan ve Türkiş Kent Meydanı’na kadar devam eden yürüyüşte bando takımının çaldığı marşlara vatandaşlar ritim tutarak eşlik etti. Marşların yanı sıra Türk bayrağı, pankart, meşale dahil birçok malzeme ile yürüyüşe eşlik eden vatandaşlar yürüyüşün canlı görüntülerle ilerlemesine neden oldu.

Yürüyüşe katılım sağlayan vatandaşlar Cumhuriyet Kadınları Bandosu’nu çok beğendiklerini ve Cumhuriyetin 100. yılında bu anlamlı gösteriyi sağlayan herkese sevgilerini ilettiklerini belirtti. Atakum Belediye binası önünde Kadın Meclisi Cumhuriyet Kadınları Bandosu tarafından başlatılan yürüyüş, Türkiş Kent Meydanı’nda son buldu.