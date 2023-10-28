Samsun’da farklı mesleklerden kadın katılımcıların oluşturduğu "Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı" Cumhuriyet’in 100. yılına özel bando gösterisi yaptı.

Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları Samsun’da erken saatlerde başladı. Bu çerçevede Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ve 2020 yılında Samsun’da kurulan Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, 100. yıla özel bir AVM’nin etkinlik alanında gösteri yaptı. Gönüllük esası ile kurulan kadın bando takımı kendilerinin besteledikleri marşları çalarak insanlara unutulmaz anlar yaşattı.

Bando gösterisini gören vatandaşlar bu anları cep telefonu kameralarınca kaydetti. ’Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun’ ve ’Ne Mutlu Türküm Diyene’ şeklinde slogan atan kadın bando takımı alkışları topladı.