24 Kasım öğretmenler günü ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da çeşitli etkinliklerle kutlanırken Efeler’de en anlamlı kutlama Cumhuriyet İlkokulu’ndan 2018 yılında mezun olan 4-I sınıfı öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Öğrenciler bir zamanlar disiplini ve derslerdeki ısrarcılığı nedeniyle kıymetini bilmedikleri ilkokul öğretmenleri Hakkı Akbal’ı evinde ziyaret ederek helallik istedi. Ailelerin de katıldığı ziyarette öğrencilerini evinin kapısının önünde gören 35 yıllık öğretmen Hakkı Akbal duygusal anlar yaşadı.

Öğretmenlik hayatını 1984 yılında başlayıp Şark görevini tamamladıktan sonra Aydın’da çalışmaya başlayan Hakkı Akbal, 35 yıllık öğretmenlik hayatında yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Öğretmenlik hayatının son 16 yılını Aydın Efeler İlçe Merkezi’nde bulunan Gazipaşa İlköğretim Okulu ve Cumhuriyet İlkokulu’nda tamamlayıp öğrencilerini mezun ettikten sonra emekliye ayrılan Hakkı Akbal, emekli olmasına rağmen öğrencilerinin eğitim hayatı ile sürekli yakından ilgilendi.

Bugün pek çoğu işadamı, akademisyen, doktor, avukat ve siyasetçi olan Hakkı Akbal’ın telefonları gün boyu susmazken zaman zaman aynı dönem mezun olan öğrenciler toplu halde tele konferans yöntemi ile öğretmenlerine bağlanıp gününü kutladı.

“Kıymetini daha iyi öğrendik”

Aydın Efeler Cumhuriyet İlkokulu’ndan 2018 yılında mezun olan ‘I’ Şubesi’ndeki öğrenciler bugün kendi bir araya gelip akşam saatlerinde ilkokul öğretmenleri Hakkı Akbal’ın ikametine gidip öğretmenlerin elini öperek günlerini kutladılar. Öğretmenlerinin kıymetini sonradan öğrendiklerini belirten öğrencileri, “İnsan ilkokul öğretmenini unutamıyor. Hakkı Öğretmenimizin kıymetini okul bitince anladık. Gerçekten sağ olsun bizi o kadar iyi yetiştirmiş ki, bunu sonradan fark ettik. Bugün evine gidip elini öperek helallik istedik” diyerek öğretmenlerinin günlerini kutladılar.

35 yıllık meslek hayatında yüzlerce öğrencisi olduğunu ve hepsini de evladı gibi gördüğünü belirten Hakkı Akbal, “Öğretmenlik çok ulvi bir duygu. Her öğrencimi bir fidan gibi özenle yetiştirdim. Bugün emekli oldum ama halen hiçbir zaman öğrencilerimden kopmadım” diye konuştu.