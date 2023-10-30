Amasya’da 100 yıllık Cumhuriyet ile yaşıt Penpe nineye yenilenen nüfus kimliği hediye edildi.

Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla 8 çocuk ve 19 torun sahibi Penpe Korucu’ya ziyarette bulunan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, 100. yıl pastasını asırlık çınar ile birlikte kesti. Vali Doruk, yakınlarından sağlık durumuyla ilgili bilgiler aldığı Korucu’dan hayır duasını eksik etmemesini istedi.

Ziyarette, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Zehra Şahinler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü İbrahim Baş da yer aldı.