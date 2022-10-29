Erzurum Valiliği tarafından bir otelde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ‘Cumhuriyet Resepsiyonu’ düzenlendi. Programa cumhuriyet ile aynı yaşta olan Yaldız nine damga vurdu.

Erzurum Valiliği tarafından bir otelde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ‘Cumhuriyet Resepsiyonu’ düzenlendi. Programa cumhuriyet ile aynı yaşta olan Yaldız nine damga vurdu.

Erzurum Valisi Okay Memiş ve eşi Sibel İnci Memiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü nedeniyle bir otelde resepsiyon verdi. Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri, mülki, idari ve yargı erkânları ile STK’lar, şehit yakınları, gaziler ve basın mensupları katıldı. Vali Okay Memiş ve eşi Sibel İnci Memiş, ev sahipliğini yaptıkları resepsiyonda konuklarını salonun girişinde karşıladı. Açılış konuşmalarıyla devam eden programda Vali Memiş, katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş’in, Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yaşta olan 1923 yılında Erzurum’un Tortum ilçesinde doğan 99 yaşındaki Yaldız nineyi resepsiyona davet etmesi ise görenleri duygulandırdı. Vali Memiş, “Türkiye’mizin 99. yıl dönümü. Cumhuriyet Türkiye’sinde yaşamış ninemiz veya dedemiz var mı dedik, 1923 Tortum doğumlu 99 yaşındaki Yaldız Alagöz ninemizi resepsiyona davet ettik” dedi.

Vali Memiş tarafından 99 yaşındaki Yaldız nineye çiçek takdim edildi. Resepsiyona davet edildiği için duygulanan Yaldız Alagöz, “Allah’ım yurtsuz, vatansız koymasın. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, hepiniz iyi günler göresiniz” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Memiş ve protokol üyeleri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama pastası kesilerek davetlilere ikram edildi.