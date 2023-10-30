Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla ’Cumhuriyet Bayramı Vadi Yürüyüşü’ düzenlendi.

NEVÜ Gülşehir SBMYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Mehmet Uçar ve Öğr. Gör. Talip Kurşuncu rehberliğinde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ile Göreme Zemi Vadisi’nin eşsiz doğal ve tarihi güzellikleri arasında Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı. Akademisyenler ve öğrenciler ayrıca sosyal sorumluluk adına vadi boyunca çevre temizliği yaptı.