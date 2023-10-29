Denizli’de Yaşar KIMIL Fen Lisesi’nin 600 aşkın öğrencisi 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde okul bahçesinde “100. Yıl” koreografisi yaparken, iki müzik öğretmeni ise “Türkiye’nin Yüzyılına Selam Dur Dinle” şarkısını besteleyip seslendirdi.

Denizli’de Yaşar KIMIL Fen Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde unutulmaz bir koreografi ve klip hazırladı. Okul bahçesinde hazırlanan program çerçevesinde 600 aşkın öğrenci, "Yaşasın Cumhuriyet, 100. Yıl" koreografisi oluşturdu. Bu anlamlı gösteri, dron ile kaydedilerek ölümsüzleştirildi. Ayrıca Cumhuriyet’in 100. yılına özel Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Müzik Öğretmeni Osman Asıltürk tarafından “Türkiye’nin Yüzyılına Selam Dur Dinle” şarkısı bestelendi. 100. yıl coşkusu vurgulandığı şarkının vokalinde Yaşar Kımıl Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Tülay Gazalcı eşlik etti. 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde okulların coşkusuna ortak olmuş öğrenciler tarafından beğeniyle seslendirildi. Yaşar Kımıl Fen Lisesi öğrencileri ile 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerle paylaşıldı.

“Bu şarkıyı armağan etmekten onur ve gurur duyuyorum”

Şarkının büyük beğeni aldığını anlatan Osman Asıltürk, “Müzik hayatımda 20 yılık bir deneyimim var. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına bir iz bırakmak adına böyle bir çalışma yaptık. Öğrencilerimize seslendirdik. Hazırladığımız şarkıyı herkes dinlediğin de heyecan yaşadı. Bu şarkıyı armağan etmekten onur ve gurur duyuyorum” dedi.

“100. yıl olması daha mutluluk vericidir”

100. yıla armağan etmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Tülay Gazalcı, “Aslında türkünün mimari Osman hocamız oluyor. Ben sadece vokal yaparak hocamızın yanında yer aldım. Ben de çalışmada yer aldığım için mutluyum ve almaktan gurur duyuyorum. Normalde Cumhuriyeti Bayramı olmasından zaten mutluyuz ama 100. Yıl olması daha mutluluk vericidir” ifadelerini kullandı.

Öğretmenleri ile gurur duyduğunu ve çalışmalarını çok beğendiğini dile getiren okul öğrencilerinden Ecem Su Eğilmez, "Açıkçası öğretmenlerimizin böyle bir çalışma yapması bizi mutlu etti ve gururlandırdı. Aynı şekil bu şarkıyı anlamlı tarihte yapılması çok iyiydi" derken, diğer öğrenciler ise “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında hocalarımız çok güzel bir çalışmaya imza attı. Dinlerken tüylerim diken diken oldu. Çok gururlandık” sözlerini kaydetti.