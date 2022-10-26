Cumhuriyet’in 99. yıl dönümü etkinlikleri, “Nilüfer Belediyesi Okullar Arası Cumhuriyet Koşusu” ile başladı. 46 okuldan bin 250 öğrencinin katıldığı Cumhuriyet Koşusu ile Nilüfer’i bayram coşkusu sardı.

Cumhuriyet’in 99. yıl dönümü etkinlikleri, “Nilüfer Belediyesi Okullar Arası Cumhuriyet Koşusu” ile başladı. 46 okuldan bin 250 öğrencinin katıldığı Cumhuriyet Koşusu ile Nilüfer’i bayram coşkusu sardı.

Nilüfer’de Cumhuriyet’in 99. yıl dönümü etkinlikleri “Nilüfer Belediyesi Okullar Arası Cumhuriyet Koşusu”yla başladı. Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği koşu bu yıl rekor katılımla gerçekleşti. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayan koşu bin 500 ve bin 200 metrelik parkurlarda gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda biten koşuya, 46 okuldan 304 takım ve bin 250 sporcu katıldı. Koşunun startını veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, öğrencilere başarılar diledi ve Cumhuriyet’e sahip çıkmaya çağırdı.

Cumhuriyet için koşan yüzlerce öğrenci, 8 kategoride derece elde etmek için yarıştı. Vatandaşların güzergah boyunca alkışlarla destek verdiği yarışlar sonunda Minik Kız, Minik Erkek, Küçük Kız, Küçük Erkek, Yıldız Kız, Yıldız Erkek, Genç Kız ve Genç Erkek kategorilerinde dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Nilüfer Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP Bursa İl Başkanı Cahit Akıncı, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca da katıldı.

Öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Çok güzel havada çok güzel bir etkinliğe imza attık. Cumhuriyet için koştuk. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu Cumhuriyeti sizlere emanet etti. Bizler de gözlerinizde Cumhuriyet’in ateşini görüyoruz. Bu ışığı sonsuza dek sürdüreceğinize inanıyorum. 29 Ekim Cumartesi günü hepinizi elinizde bayraklarla Cumhuriyet yürüyüşümüze davet ediyorum.” dedi.

Başkan Erdem, “Bu yarışmada hepiniz bizim için birincisiniz. Katılan ve dereceye giren herkesi kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal da böylesine anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu güzel etkinliğe katıldığınız ter döktüğünüz için sizlere teşekkür ediyorum, kutluyorum. Başarılarınızın her alanda devamını diliyorum. Siz var oldukça Cumhuriyet var olacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından başarılı sporculara ödüllerini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer verdi.

Tören alanında düzenlenen akrobat, tahta bacak, tek teker gibi gösteriler de koşuya katılan öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı sevincine renk kattı.