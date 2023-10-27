Akdeniz Üniversitesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu çerçevesinde Cumhuriyet İçin Koş Akdeniz sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi’nde Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri Kapsamında Cumhuriyet İçin Koş Akdeniz sloganıyla koşu düzenlendi. Etkinliğin başlangıç noktası Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü önünde gerçekleşti. Etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Cumhuriyetimiz ilelebet yaşasın sizlerle birlikte"

Etkinliğin startını veren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Gençlerimiz sayesinde Cumhuriyetin 100. Yılının kutlandığı güzel bir hafta geçiriyoruz. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşasın sizlerle birlikte. Güzel bir koşu diliyorum” ifadeleriyle koşuyu başlattı.Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Cumhuriyet İçin Koş Akdeniz” etkinliği kapsamında 550 katılımcı 29 Ekim tarihine atfen 2910 metrelik parkurda Türk bayrakları ile koştu.