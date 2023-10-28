Mersin Erdemli’de öğrenciler tabiat parkına Cumhuriyet’in 100. yılı anısına fidanlar dikti, hazırladıkları 100 parçadan oluşan örgü Türk bayrağını açtı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Mersin’in Erdemli ilçesinde kaymakamlık, belediye, Doğa Koruma ve Milli Parkla Şubesi ile Erdemli Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkısı ile fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. 100 öğrenci, her bir yılı temsilen Erdemli Tabiat Parkı’nda 100 fidanı toprakla buluşturdu. Toprakla buluşan fidanlara yine öğrenciler suluklarından ilk sularını vererek örnek oldu. Öğretmen ve öğrenciler tarafından 100 parça halinde ilmek ilmek dikilen Türk bayrağı da fidan dikimi sonrasında sergilendi. Fidan dikme etkinliğine katılan öğrenciler, mutluluklarını dile getirdi.

Etkinlikte yer alan Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Okulu öğretmenlerinden Sibel Kubin, "Cumhuriyet’imizin 100. yılı anısına 100 öğrenciyle beraber ilmek ilmek örülen, 100 parçadan oluşan şanlı Türk bayrağımızı hazırladık" dedi.

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ise, "1923’ten 2023’e 100 fidan etkinliği oldu. Biz yüzüncü yılı görme şerefine nail olduk. Cumhuriyet’imiz inanıyorum gençlerimizin sayesinde ilelebet yaşayacaktır. Cumhuriyet demek erdemli, faziletli olmak demektir. Bunu yaşatacak olan sevgili gençlerimiz, Cumhuriyet bilincini bu tür etkinliklerle öğreniyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.