Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı nedeniyle Fransa’dan bisiklet turuna çıkan Fotoğraf Sanatçısı ve Öğretim Görevlisi Bekir Aysan, 11 ülkede 3 bin 500 kilometre kat ederek Balıkesir’in Edremit ilçesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla 47 gün önce Fransa’nın Mulhouse kentinden bisikletiyle yola çıkarak 11 ülkeyi geçip 3 bin 500 kilometre kat eden 55 yaşındaki Fotoğraf Sanatçısı Bekir Aysan, Balıkesir’in Edremit ilçesine ulaştı. Yolculuğunun son parkurunda eşsiz manzaraya sahip Kazdağları’ndan geçen Aysan, zaman zaman yolda durup çevrenin fotoğraflarını da çekmeyi ihmal etmedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde ilçeye ulaşan Aysan’ı Şehit Hamdibey Meydanı’nda ilçe Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve törene katılan protokol mensupları karşıladı.

Fransa’da bir üniversitede görsel ve işitsel bölümde öğretim görevlisi olarak çalıştığını dile getiren Aysan, yolculuğunu Edremit Ticaret Odası’nın sponsorluğunda gerçekleştirdiğini söyledi. Aysan, “Bu yolculuk 47 gün önce başladı. Buraya gelmek için 3 bin 500 kilometre bisiklet kullanmam gerekti. Doğa ile ilçe içi olmak, insanın içindeki gücü hissetmek için ben üniversitenin görsel ve işitsel bölümünde çalıştığım için sürekli fotoğraf, video, dron ile çekim yaptım. Bu yolculuğun bir de kitabını hazırlıyorum. Ben sporcu değilim. Çevreci olduğum için çevreyi kirletmeden yola çıkmayı düşündüm. Bisiklet ile yola çıkarak karbon hesabımın sıfır olmasını istedim. Bunu herkesin yapabileceğini göstermek istedim. Ben yaptıysam herkes yapabilir. Bu yolculuğun son noktası benim için çok önemli. Yolculuğun sonunun Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarına denk gelmesi ve Edremit’e bu şekilde girip kutlama yapmak istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için 3 bin 500 kilometre pedala bastım ve Edremit’e bu şekilde giriş yapmaya karar verdim” dedi.

Aysan’a sponsor olan Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ise, “Cumhuriyetimizin 100. yılı için Fransa’dan bisikleti ile yola çıktı. 3 bin 500 kilometre yol yaptı. 11 ülkeyi geçti. En sonunda memleketi Edremit’e geldi. Biz de onu burada çok büyük bir coşku ile karşıladık. Edremit Ticaret Odası olarak bu yolculuğunda kendisine sponsor olduk. Desteği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.