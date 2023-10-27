Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesin de Cumhuriyet Halk Koşusu etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlama ve etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Halk koşusu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Ortanca Köyü civarında başlayan ve Kaymakamlık binasında sona eren yarışma Kahta Kaymakamlığı öncülüğünde Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Erkekler, kızlar ve yaşlı kategorisinde yaklaşık 140 öğrenci Cumhuriyetin 100’üncü yılı için yaklaşık 3 kilometre koştu.

Erkekler kategorisinde Mustafa Yavaş birinci, Furkan Arslan ikinci, Serkan Dündar üçüncü, kızlar kategorisinde ise Elanur Varol birinci, Yaren Çetinkaya ikinci ve Ecrin Tok üçüncü oldu.

Mehmet Ali Durmuş ise yaşlı kategorisinde yarışı tamamladı. Dereceye giren yarışmacılara madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek tarafından takdim edildi. Yarışta dereceye giren öğrencilerin ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında töreninde takdim edilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Cumhuriyetimize layık olduğu şekilde etkinliklerimiz coşkuyla devam ediyor. Bugün öğrencilerimiz ve hemşerilerimiz Cumhuriyetimizin 100. yılı için koştu. Bugün yarışmaya katılan tüm öğrencilerimiz ve hemşerilerimiz bizim için yarışmayı kazanmıştır. Düzenlenen halk koşusuna katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.