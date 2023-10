Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESİAD tarafından düzenlenen ‘MESİAD Kent Söyleşileri’ toplantısına katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) tarafından düzenlenen ‘MESİAD Kent Söyleşileri’ toplantısına katıldı.

Divan Otel'de düzenlenen programa; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Rüstem Kaya Tepe, STK, dernek ve oda başkanları, MESİAD üyeleri, iş insanları ve basın emekçileri katılım sağladı.

Moderatörlüğünü MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe’nin üstlendiği söyleşinin soru cevap bölümünde MESİAD üyeleri Başkan Seçer’e kent hakkındaki sorularını yönetirken; Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği hizmetlerden dolayı da teşekkürlerini ilettiler.

Toplantıda Başkan Seçer, Büyükşehir’in ulaşım, turizm, sanayi, eğitim, üretim, istihdam, çevre ve sosyal hizmetler konularında hayata geçirdiği hizmet ve projeleri anlattı. Ana Konteyner Limanı, İhtisas Sanayi Bölgeleri, Metro Projesi, İmar Planları, Kentsel Dönüşüm gibi pek çok konuda katılımcıların sorularını yanıtlayan Seçer, Büyükşehir’in sorunluluk alanında olan her konuda efektif çalışmalar yürüttüğünü ve kente en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını aktardı. Mersin'de akamete uğrayan yatırımların önemine de değinen Seçer, turizmin geliştirilmesine yönelik atılımlardan da söz ederken, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma yönelik hayata geçirdiği destekleri de aktardı.

Seçer: “Cumhuriyet; güzel kavramları bünyesinde barındıran bir sistem”

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılını kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, “Gazi Mustafa Kemal’in deyişiyle; ‘Cumhuriyet bir erdemdir, bir fazilettir, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.’ Böyle güzel kavramları bünyesinde barındıran bir sistem Cumhuriyet ama Cumhuriyet’in demokrasi ile taçlanmadığı bir toplumda, ülkede, Cumhuriyet’in kurum ve kurallarıyla işlemeyen bir demokrasiyi de pek de kayda değer bir yönetim şekli olarak algılamamak gerekir. Cumhuriyet 100 yıl önce kuruldu. Aslında her şeyin bir başlangıcıydı ama her şey değildi. Bu sürede Türkiye çok önemli meselelerle boğuştu” dedi.

“Kadınlara seçme ve seçilme hakkı; anlayabilene önemli bir adımdır”

Başkan Seçer, Türkiye’nin yakın siyasi ve demokrasi tarihinin birçok topluma örnek olabilecek meselelerle dolu olduğunu sözlerine ekleyerek, “Tek partili dönemde Cumhuriyet’in kazanımları, kurumları, kuralları, çıkarılan yasalar; dünyanın en saygın ülkelerinin tereddüt ettiği konularda cesurca atılan adımlar bunlardan bazıları ve çok önemsiyorum. Kadınların seçme ve seçilme hakkı, Medeni Kanun aslında bu kavramı dünyaya tanıtan, kadının bir birey olduğunu, onların haklarının olduğunu, diğer cinsleriyle eşit birer insan, hatta her ülkede birer yurttaş olduğunu göstermesi açısından anlayabilene önemli bir adımdır. Bundan 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan adım” diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin mensubu bir belediye başkanı olmaktan da son derece gururlu olduğunu ifade eden Başkan Seçer, “Bunu her platformda da sesimi yükselterek zaten söylüyorum. Ama belediye başkanlığını da parti ayrımı yapmadan yaptığımı da her platformda cesurca söylediğimi her biriniz biliyorsunuz” dedi.

“Şeffaf bir belediyecilik anlayışı yürüttük”

Mersin’i somut konular üzerinden ve rakamlarla konuşmanın önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Seçer, görev süresi boyunca alışılmadık bir belediye başkanlığı yaptığını kaydederek şunları söyledi:

“Sizlerin de alışık olmadığı bir belediye başkanlığı süreci yaşattığımın farkındayım. Burada tevazu sahibi olmayacağım. Çünkü sizler de bu kentte büyükşehir belediye başkanları gördünüz. Ben de gördüm. Ama siz de takdir edersiniz ki özellikle ileri teknolojik ve dijital dünyada artık bir düğmeyle dünyanın bir tarafına görüntülü ulaşabileceğimiz bir dünyada yaptığımız yönetim anlayışıyla klasik belediyecilikten, klasik siyasetten, günü kurtarmadan, popülist siyasetten öte; gerçekçi, şeffaf ve herkesin görebileceği bir belediyecilik anlayışı içerisinde ilk 5 yıllık görev süremi doldurduğumu da ifade etmek istiyorum. Son derece huzurluyum ve rahatım. Seçimlere giderken hiç olmadığı kadar kendimi iyi hissediyorum. Aklen de vicdanen de ruhen de hukuken de kendimi çok iyi hissediyorum.”

Engin: “Cumhuriyet’in 100. yılına girerken böyle bir söyleşinin yapılması çok önemli”

MESİAD Başkanı Hasan Engin ise, Cumhuriyet’in 100. yılına girerken böyle bir söyleşinin gerçekleştirilmesinin çok anlamlı olduğunu ifade etti. Mersin’in Türkiye’deki en önemli coğrafyalardan biri olduğuna dikkat çeken Engin, “Yerel yönetimlerde son 4,5 yılda yapılan hizmetler; gerek arıtma, içme suyu, altyapı, üst yapı, yağmur suyu konularında teknik şartnameye, fen ve sanat kaidelerine uygun imalatlar yapıldığını biliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde herhangi bir olumsuz veya adli bir şey de olmamıştır. Bir yolsuzluk lafı duyulmamıştır. Borçla belediyeyi almasına rağmen birçok yatırımı da gerçekleştirmiştir” dedi ve MESİAD’a verdiği desteklerden ve programa sağladığı katılımdan dolayı Başkan Seçer’e teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından ise soru-cevap bölümüne geçildi ve Başkan Seçer ile Engin katılımcıların kent hakkındaki sorularına yanıt verdi. Soru-cevap bölümünün sona ermesinden sonra da MESİAD Başkanı Engin tarafından Başkan Seçer’e katılımlarından dolayı çiçek takdimi yapıldı. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.