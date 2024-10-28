İSTANBUL (İHA)-30’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bahçeşehir Koleji, Cumhuriyet’in 101’inci yılını görkemli bir konserle kutladı. Ünlü sanatçı Norm Ender’in “Parla” şarkısıyla sahne aldığı konserde Bahçeşehir Koleji öğrencileri, seslendirdikleri marşlar ve dans gösterileriyle Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Türkiye’nin 65 ilinde 153 kampüsü bulunan, Avrupa’nın lider eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji, Cumhuriyet’in 101’inci yılına özel, “Cesaret” temalı Cumhuriyet Gençleri Konseri düzenledi. İstanbul’daki Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde gerçekleştirilen ve saat 19.23’te başlayan konsere, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Kurucusu, İcra Kurulu Üyesi Semra Yücel, Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başkanı Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, genel müdürlük yöneticileri, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan konserin açılış konuşmasını Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ yaptı.

“Cumhuriyet’e layık nesiller yetiştiriyoruz”

Dağ, konuşmasında, “Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, 101 yıllık Cumhuriyetimizin 56 yılına tanıklık etti ve eğitime yön verdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kurduğu cumhuriyete layık, onu yükseltecek nice nesiller yetiştirdik ve yetiştirmeye devam edeceğiz. Bizler, Bahçeşehir Koleji olarak, Cumhuriyet’imizin, yüzyıllar boyu yükselmesi için nitelikli eğitimi ülkemizin her köşesine ulaştırmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Öğrencilerimiz bilimi, teknolojiyi, fenni, matematiği, insan hayatına dokunmak, hayvanından doğasına ülkesine dünyaya sahip çıkmak değer katmak için öğrensin istiyoruz. Ve her adımımızı; bilimin, ulusal ve evrensel değerlerin ışığında bu bilinçle atıyoruz. Gençlerimiz, Cumhuriyetimizi, 101 yıl önce, en zorlu şartlarda geleceğe dair umudunu hiç yitirmeyen atalarından emanet aldıklarını bilsinler ve hiç unutmasınlar istiyoruz” dedi.

“Bu sene daha güçlü kutlayacağız”

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise, “Bizler bu cennet vatanın evlatlarıyız. Toprağımıza, kardeşliğimize, medeniyetimize, tarihimize ve en önemlisi birbirimize sahip çıkmamız gereken günlerden geçiyoruz. TUSAŞ’ta meydana gelen hain saldırı, bunu bir kez daha bizlere gösterdi. Bugün Cumhuriyet sevgimizi, birbirimize olan bağlılığımızı daha yüksek sesle haykıracağız. Bu sene Cumhuriyet Bayramımızı daha güçlü kutlayacağız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük fedakârlıkları sayesinde kurulan Cumhuriyet, bizlere özgür, modern ve bağımsız bir ülkenin onurunu miras bırakmıştır. Bahçeşehir ailesi olarak bu mirası ve Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını geleceğe taşımak için üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir bilinçle taşıyoruz. Bizler, her bir öğrencimizi çağdaş, yenilikçi, bilgiyle mücehhez ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin bizlere verdiği değerleri nesilden nesle aktararak yaşatacağımıza olan inancımı tekrarlamak istiyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

Norm Ender “Parla” şarkısıyla coşkuyu artırdı

Ünlü tiyatro sanatçısı Cem Kurtoğlu’nun anlatımları üstlendiği konserde, Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin oluşturduğu 600 kişilik dev koro, Vatan, Gençlik, Ankara, İleri, İzmir, 10’uncu yıl marşlarını hep bir ağızdan seslendirdi. Salondakilerin de Türk bayraklarıyla Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadığı, modern dans gösterileriyle süslenen konserde, Bahçeşehir Koleji 30. yıl marşı da okundu. Ünlü Sanatçı Norm Ender’in, Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırladığı “Parla” şarkısını seslendirmesiyle konser alkışlar ve büyük coşkuyla sona erdi.