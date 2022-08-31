Zaferin 100’üncü yılında İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine Cumhuriyet Belgesel filmi gösterimi ile devam etti. İzmit Cumhuriyet Parkı’nda 7’den 70’e onlarca izleyicinin katıldığı film gösterimi ilgiyle takip edildi. Rutkay Aziz, Savaş Dinçel gibi usta oyuncaların rol aldığı Cumhuriyet filminin gösterimi sırasında seyirciler duygusal anlar yaşadı. Film gösterimi öncesi seyircilere mısır ve limonata ikram edildi.

Malatya’da mesai dışında da ’’diş’’ hizmeti verilecek

Malatya’da mesai dışında da ’’diş’’ hizmeti verilecek

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