Esenyurt Belediyesi, Cumhuriyet Dönemi’nde yetişen büyük halk ozanları için anma etkinliği düzenledi. Aralarında Belkıs Akkale, Grup Gündoğarken ve Onur Akın’ın da yer aldığı sanatçılar, Âşık Veysel’den Mahzuni Şerif’e, Ruhi Su’dan Neşet Ertaş’a Cumhuriyet ozanlarının türkülerini seslendirdi.

Esenyurt Belediyesi’nin, Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında düzenlediği kutlama etkinlikleri devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen “Cumhuriyet’in Yüz’ü Ozanlarımız” etkinliğinde Belkıs Akkale, Onur Akın, Mehmet Gümüş, Nilüfer Sarıtaş, Ufuk Beydemir, Grup Gündoğarken, Esra Öztürk ve Mustafa Özarslan gibi ülkenin sevilen sanatçıları Esenyurtlularla hep bir ağızdan türküler söyledi. Cumhuriyet Dönemi’nin büyük halk ozanları Âşık Veysel, Davut Sulari, Ruhi Su, Mahzuni Şerif, Neşet Ertaş, Ali Ekber Çiçek ve Arif Sağ’ın dillere pelesenk olmuş türkülerinin söylendiği etkinlikte, tüm sanatçılar İzmir Marşı’nı birlikte söyledi. Sanatçılara çiçek takdim ederek teşekkür eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Ozanlarımız bizim avazımız. Haksızlığa karşı sesimiz, sevgiliye duyduğumuz o aşkın ifadesi” dedi.

“Bizi insan yapan, bizi biz yapan duyguların tercümanı”

Sahneye çıkarak sanatçılara teşekkür eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Cumhuriyet ozanlarının önemine değinerek, “Bugün muhabbet günü. Anadolu’nun özü burada. Cumhuriyetin 100. yılını kutlayıp da ozanlarımızı, âşıklarımızı anmamak olur mu? Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgiyle, saygıyla anıyorum. Ozanlarımız bizim avazımız, haksızlığa karşı sesimiz, sevgiliye duyduğumuz o aşkın ifadesi. Bizi insan yapan, bizi biz yapan duyguların tercümanı. Onlar iyi ki varlar. Sizler de iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Bizim yaşamımız sizsiz hiçbir anlam taşımıyor. Çünkü sizsiz kendimizi ifade edemeyeceğiz demektir” dedi.

“Bu kültürü unutmadığınız için teşekkür ederiz”

Konser öncesinde duygularını paylaşan sanatçı Mustafa Özarslan, “Bu projeyi sunduğumuzda, Başkanımız büyük bir ilgiyle karşıladı. Buradaki etkinliklere bakacak olursak zaten bu kültüre çok yakın insanlar. Çok sevindik, ozanların geleneğinden gelen, onların türkülerini yeni kuşaklara taşımaya çabalayan insanlarız. Sahip çıkılması, unutulmamaları, “Cumhuriyet’in Yüzü Ozanlarımız” olarak anılmaları da hoşumuza gitti. Başkanımıza, tüm çalışma arkadaşlarına; ozanlarımızı, türkülerimizi, bu kültürü unutmadığınız için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Burası halkın nabzının olduğu yer”

Esenyurt’un türkülerini benimsediğini ifade eden Belkıs Akkale ise, “Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu Cumhuriyeti korumaya ant içmiş bir ailede yetiştim. Şimdi çocuklarımızı da böyle yetiştiriyoruz. Bu güzel günü türkülerimizle kutlamaktan dolayı çok mutluyum. Burası halkın nabzının attığı yer, onun için Esenyurt’u çok severim. Kültürümüzü, türkülerimizi bu bölgelerde daha çok duyuyoruz” şeklinde konuştu.