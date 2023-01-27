Kartal Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi’nin Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy anısına birlikte düzenlediği “Cumhuriyet Devrimi ve Aydınlanma Şehitleri” söyleşisi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi’nin Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy anısına birlikte düzenlediği “Cumhuriyet Devrimi ve Aydınlanma Şehitleri” söyleşisi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

24 Ocak 1993 yılında evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu katledilen usta gazeteci-yazar Uğur Mumcu ve 31 Ocak 1990’da uğradığı hain saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci-yazar Muammer Aksoy, Kartal’da düzenlenen söyleşi programı ile anıldı.

Akademisyen ve yazar Prof. Dr. Barış Doster ve gazeteci yazar Gürkan Hacır’ın konuk olarak katıldığı söyleşiye; Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok, Doğru Parti Kartal İlçe Başkanı Gülay Şakar, Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim, İYİ Parti Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Selçuk Meral, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Cengiz Türkmen, Adem Uçar, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı ve Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Soner Eker, Kartal Belediye Meclisi üyeleri ve Kartallı vatandaşlar katıldı.

24 - 31 Ocak Adalet Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen söyleşi, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Her ikisi de demokrasi şehidi olan Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu’nun anısına gerçekleştirilen söyleşiye Kartallı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

İlk sözü alan Prof. Dr. Barış Doster, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin her davetini milli görev gibi görerek katılmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Atatürk’e, Kuvay-ı Milliye’ye ve bu halka borçlu olduklarını ifade eden Doster, vatanı karşılıksız bir aşkla sevdiklerini söyledi.

Doster öldürülen demokrasi şehitlerinin adlarının en ufak bir şaibeye karışmamış olduklarına dikkat çekerek demokrasi ve vatan uğruna şehit düştükleri belirtti.

Aydın olarak anılan bu insanların nüfuzlarını dahi kullanmadıklarını belirten Doster, bedel ödeyen bu insanların ardından 24 Ocak’ların sadece bir anma değil bir örgütlenme günü olması gerektiğini vurguladı.

“Uğur Mumcu, gazetecilik mesleğinin sembol ismidir”

Doster’in ardından söz alan gazeteci-yazar Gürkan Hacır, 30 yıl önce Ankara’da aracına konulan bomba ile katledilen demokrasi şehidi Uğur Mumcu’nun hayatını kaybettiği anlarda çok yakında bir tiyatroda olduğunu anlatarak yaşadıklarını aktardı.

Mumcu’nun cenazesinin Atatürk’ün ardından en kalabalık 2. cenaze olduğunu vurgulayan Hacır, Uğur Mumcu’nun gazetecilik mesleğinin sembol ismi olduğunu vurguladı.

Uğur Mumcu’nun papa suikastı konusunda engin bilgisi nedeniyle İtalya’ya davet edildiğini ve ifadeyi alan savıcının ifadesi ile bir kasaba telefon rehberini dolduracak kadar ismi hafızasında tutabilen müthiş bir insan olduğunu söyledi.

Uğur Mumcu’nun da Muammer Aksoy’un da Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olduklarını hatırlatan Hacır, Mumcu’nun 30 yıl önceden bugünleri işaret eden yazılar yazdığına dikkat çekti.

Uğur Mumcu’nun mafya tarikat gibi örgütlenmeler hakkında yazdıklarının bugün adeta doğrulandığını ifade eden Hacır, Mumcu’nun kendisinin öldürüleceğini bildiğini ve bunu eşine söylediğini açıkladı. Eşi ve çocuklarını korumak için Mumcu’nun önceden arabasına binip çalıştırdığını söyleyen Hacır, aynı davranışı Bahriye Üçok’un da yaptığını ve bombalı paketi kızının açmasını engellediğini, hatta yanından uzaklaştırdığını söyledi.

Mumcu’nun yazdıklarının bugün bile güncel olduğunu ve yıllarca hatırlanacağını bu nedenle de aslında bir gazeteci olarak adının ölümsüz olduğunu kaydeden Hacır, o dönem şehit olan aydınların ölüme doğru gittiklerini bilmelerine rağmen, doğru bildikleri yoldan şaşmadıklarını ve tereddüt etmediklerini söyledi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren söyleşinin ardından, soru cevap kısmı gerçekleştirildi ve ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve ADD Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan tarafından konuşmacılar Prof. Dr. Barış Doster ve Gürkan Hacır’a katkılarından dolayı teşekkür edilerek çiçek buketi takdim edildi.