Cumhuriyet’in 100. yılının coşkusunun yaşandığı, cadde ve sokaklarının ay yıldızlı bayrak ve balonlarla süslendiği Elazığ’da, bir işletmenin camına asılı olan ve rüzgarı etkisiyle yere düşen ay yıldızlı balonunun düştüğünü fark eden işletme personelinin, balonu alıp öperek alnına koyması kameralara yansıdı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl kutlamaları, tüm yurtta olduğu gibi Elazığ’da da büyük bir coşku ile karşılandı. Kentin sokakları kırmızı beyaz renklere bürünürken, esnaflar dükkanlarının camlarına ay yıldızlı Türk bayrağı ve balonlar astı. Elazığlı girişimci esnaflardan Fatih Özdil ise işletmesini ay yıldızlı bayraklar ve balonlarla donatarak Cumhuriyetin 100. yılını gururla selamladı. Ancak coşku dolu günün en duygusal anlarından biri, bu işletmenin içinde yaşandı. Ay yıldızlı balonlardan biri, rüzgarın etkisiyle yere düştü. İşletme personellerinden Gülhan Gündoğdu, ay yıldızlı balonu alarak özenle ve saygıyla öptü. Cumhuriyet sevgisinin derin ve samimi olduğunu bir kez daha gösteren o duygu dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.