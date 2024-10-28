Aydın Büyükşehir Belediye Nazilli Çocuk Gelişim Merkezi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Miniklerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladıkları gösteriler büyük beğeni topladı.

Türkiye Cumhuriyetinin 101. yılı kutlamaları Nazilli’de coşku içinde başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Nazilli Çocuk Gelişim Merkezi’nde eğitim gören yaklaşık 100 öğrenci, öğretmenlerinin gözetiminde hazırladıkları renkli kutlama programı ile göz doldurdu. Sümerpark alanı içerisindeki okul önünde düzenlenen kutlama programı yoğun katılımla gerçekleşti. Okyanus, Güneş, Orman, Gökkuşağı ve Mercan sınıflarının minik öğrencileri birbirinden renkli gösterileri, adeta bayrak rengi ile bezenmiş kıyafetleri ile sunarken, öğrencilerin velileri de büyük bir heyecanla hem gösterileri izledi hem de o anları kaydedebilmek için birbirleri ile yarıştı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Aydın Büyükşehir Belediye Nazilli Çocuk Gelişim Merkezi Müdürü Tuba Nur Temel, yaptı. Temel konuşmasında, “Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesi Cumhuriyetin ilanı ile taçlanmıştır. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıldönümünü kutluyoruz. En büyük bayram bugün. Dirilişinin başladığı Çanakkale’den, ardından düşmanlara karşı Samsun’dan yakılan bir meşale, yurdun her yanına dağılan milli mücadele ruhuyla taçlandırılan 29 Ekim bugün bin bir zorluk ve mücadele ile yoktan var edilen bir milletin tekrar dirilişinin, sonsuza dek yaşatmaya söz verdiğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılı dönümü bugün. Sakarya’da, Çanakkale’de, Conk Bayırı’nda, Erzurum’da, Sivas’ta ve İzmir’in dağlarındaki Nene Hatun’ların, Seyit Onbaşı’ların, Şahin Bey’lerin, Kara Fatma’ların, Mustafa Kemal’lerin günü bugün. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bu büyük günde rahmet ve şükranla anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, bu büyük günün 101. yıldönümünde Cumhuriyet Bayramımızı içtenlikle kutluyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim hayatına ilk adımlarını atmalarında büyük önemi olan kreşlerin hizmete girmesini sağlayan çok değerli Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na da teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinlik boyunca coşkuları eksik olmayan minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı coşkusunu velileri ile birlikte yaşadı. Öğrenciler ve velileri yaptıkları konuşmalarda Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.