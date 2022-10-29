Tepebaşı Belediyesi, milli bayramlarda gerçekleştirdiği etkinliklere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da devam etti.

Tepebaşı Belediyesi, milli bayramlarda gerçekleştirdiği etkinliklere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da devam etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Tepebaşı’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Eskişehir Motosiklet Grubu, 222 Eskişehir Motosiklet Derneği ve Vosbağa Eskişehir üyeleri klasik otomobilleri ile katıldı. Gerçekleştirilen kortejde motosiklet ve klasik otomobillerin yanı sıra belediye araçları da marşlar eşliğinde kent cadde ve sokaklarında ilerledi.

Özdilek yanındaki çamlık alanda düzenlenen konser programında ise da çok sayıda Eskişehirli vatandaş, Cumhuriyetimizim 99’uncu yılını coşkuyla kutladı. Programda ilk olarak Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçilerinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu sahne aldı. Eko Şov, temizlik araç ve gereçleri ile yaptığı kendine has müziği ile sevilen şarkı ve marşları seslendirdi.

“Cumhuriyet özgürlük, hukuk devleti, laiklik, Atatürk’ün devrimleri demektir”

Erken çocukluk eğitim merkezi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladıkları gösteriler ile Melih Savaş Yaşam Köyü’nde kutlama yaparken, programa katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “‘Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ diyor. Aradan 99 yıl geçti. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet özgürlük, hukuk devleti, laiklik, Atatürk’ün devrimleri demektir. Bugün eğer burada toplanabiliyorsak, özgürce bu vatanda yaşayabiliyorsak Cumhuriyet sayesindedir. Eğer Cumhuriyet olmasaydı bugün belediye başkanı, doktor, milletvekili, öğretmen, cumhurbaşkanı olamazdık. Bugün bir kez daha Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e minnetimizi ilan ediyoruz. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Cumhuriyet’e sahip çıkan, Atatürk ilkelerinin izinden giden çocuklarımızla gurur duyuyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene” sözlerini kullandı.