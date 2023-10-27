Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl coşkusunu düzenlediği farklı programlarla tüm şehre yaymaya başladı. Değerli mirasın ve cumhuriyet ideallerinin farkındalığını aşılama amacıyla hazırlanan ‘Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı Bursa Sergisi’ ve Cumhuriyet temalı resim çalışmalarından oluşan ‘7’den 70’e Cumhuriyet Sergisi’, Tayyare Kültür Merkezi’nde açıldı.

Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yılını Bursa’da birbirinden farklı etkinliklerle kutlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in coşkusunu tüm şehre yayacak programlar düzenliyor. Bu çerçevede Tayyare Kültür Merkezi’nde hazırlanan iki farklı sergi, düzenlenen törenle açıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı Bursa Sergisi’, değerli mirasın ve Cumhuriyet ideallerinin farkındalığını aşılamayı hedefliyor. 1923-2000 dönemine ait ulusal ve yerel gazetelerden kesitler, arşivlerden derlenen fotoğraf ve video görüntüleri ile Cumhuriyet’in kuruluş ve inşa sürecini Bursa odaklı bir perspektiften sunan sergi, toplam 42 gazetenin o dönemi anlatan görsellerinden oluşuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Hasan Öztimur Huzurevi ve Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinlerinin çalışmalarından oluşan ‘7’den 77’ye Cumhuriyet Sergisi’ ise, gencinden yaşlısına kadar tüm kesimlerin Cumhuriyet’e bakışını anlatıyor.

Sergilerin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Bayrak, zorlu günlerden geçip millî mücadele verilerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin inşa edildiğini söyledi. Millî mücadelenin, Türk Milleti’nin var olma mücadelesi, Cumhuriyet’in ise yeniden dirilişin simgesi olduğunu belirten Başkanvekili Bayrak, Cumhuriyetin kuruluşunun üzerinden bir asır geçmesine rağmen Türk Milleti’nin binlerce yıllık millet ve devlet olma şuuruna sahip olduğunu dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kökleri derin ulu bir çınar olma yolunda büyümeye, gelişmeye devam ettiğini ifade eden Bayrak, “Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü, daha kararlı, daha büyük bir devletimiz var. Geçmişiyle güçlü, enerjisiyle genç, azmiyle dinamik, milletiyle bir olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar olmasını niyaz ediyorum. İki serginin de hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun, Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet var olsun” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Osmanlı bakiyesi olan Bursa’nın yüzüncü yılı idrak edilen cumhuriyetin de en önemli şehirlerinden birisi olduğunu söyledi. Hem politik hem de akademik kültüre olan katkısıyla Bursa’nın yüzyıllık cumhuriyetin taşıyıcı şehirlerinden olduğunu belirten Yılmaz, geleceğe taşınacak olan büyük maziyi hem şimdiki nesillere anlatmak hem de şehrin kültürel katkısını ortaya koymak amacıyla serginin hazırlandığını ifade etti. Sergide emeği geçen kutlayan Yılmaz, Cumhuriyetin nice yüzyıllara ilelebet payidar olması temenni etti.

Konuşmaların ardından Başkanvekili Bayrak ve beraberindekiler, sergileri gezerek bilgi aldı. Program, Prof. Dr. Saime Yücer’in moderatörlüğünde ve Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz, Prof. Dr. Alev Uğurlu, Prof. Dr. Serkan Gürlük ve Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan’ın konuşmacı olarak katılığı panelle devam etti.