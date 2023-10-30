Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan ve belediye hizmet binasında açılan ‘Cumhuriyet Çocukları 100 Yaşında’ sergisi, pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.

Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrencilerin el emeğiyle yaptıkları resimlerden oluşan ‘Cumhuriyet Çocukları 100 Yaşında’ sergisi belediye hizmet binasında açıldı. Açılışa Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, birim müdürleri, çalışanlar ve Konyaaltı Belediyesi’ne ait kreşlerde eğitim gören minik öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Tuğba Erke Bostan, Konyaaltı Belediyesi olarak eğitim ve öğretime değer verdiklerini söyledi. Bostan çocuklara yönelik, ‘’Biz Atatürk’ün ışığında ve açtığı yolda yürüyen bir nesil istiyoruz. Onlarda sizlersiniz çocuklar. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi sizlere emanet etti. Bugün Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında en kıymetli sergilerinden birisinin açılışını gerçekleştireceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim’’ dedi.

Konuşmanın adrından, ’Cumhuriyet Çocukları 100 Yaşında!’ sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Bostan ve öğrenciler sergiyi gezdi. Sergi, pazar gününe kadar Konyaaltı Belediyesi hizmet binasında açık kalacak.